Afgán bevándorló késelt Berlinben, két ember súlyosan megsérült

Két embert is megkéselt szombaton egy 29 éves afgán bevándorló a német fővárosban, Berlinben. Az egyik áldozat egy nő volt, aki épp kerti munkát végzett, amikor a támadója megszólította, majd egy késsel hirtelen többször nyakon szúrta. Egy idősebb férfi a nő segítségére sietett, az afgán migráns ekkor őt is megkéselte. Az elkövetőt még a helyszínen elfogták, az áldozatokat életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az ügyészség nem zárta ki, hogy a cselekménynek iszlamista indíttatása is volt. Nem ez az első brutális támadás, amit afgán bevándorlók követtek el Németországban – közölte az M1 Híradó.