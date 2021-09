Erőszakkal a szabadság ellen: oltásellenesek törtek be a szlovén köztévé stúdiójába

„Az RTV épületébe vagy bármely más középületbe való behatolásnak semmi köze a véleménynyilvánítás szabadságához, sőt, éppen e szabadság feletti erőszakot jelenti” – írta Jansa.

Úgy vélte: minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy egyforma feltételek mellett, mindig és mindenkor elítéljék és megbüntessék azokat, akik önkényesen és erőszakosan közterületet sajátítanak ki.

Vdor v poslopje @RTV_Slovenija ali katero koli drugo javno zgradbo nima nobene zveze s svobodo izražanja. Je nasilje nad to svobodo. Storiti je treba vse, da se vsako samovoljno in nasilno prilaščanje javnega prostora in grožnje obsodi in kaznuje z enakimi vatli vedno in povsod. pic.twitter.com/bTsu4VIpnp

