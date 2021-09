A történelemben példátlan választásra készülnek a németek

Megosztás Tweet



Angela Merkel német kancellár is bekapcsolódott a választási kampányba annak ellenére, hogy két hete még annak ellenkezőjéről beszélt. Egy nemrég készült közvélemény-kutatás szerint a CDU-CSU és kancellárjelöltjük, Armin Laschet népszerűsége tovább csökkent, míg a szociáldemokrata párt egyre népszerűbb – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója elmondta: Egyre többen gondolják azt Németorszgban, hogy Merkel nélkül nem működik a CDU-CSU. A ZDF által készített kutatásból is látszik, hogy a szociáldemokraták és jelöltjük, Olaf Scholz alkancellár népszerűbb, mint a kereszténydemokraták. Többféle koalíció elképzelhető, de csak egy olyan van, amiben Armin Laschet kancellárként szerepel.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elmondta: Azt látni kell, hogy a szociáldemokraták nem akarnak jelenleg újra koalícióra lépni a CDU-CSU-val. A választási kampány nagyon intenzív, napról napra változik a helyzet. Az SPD nem határolódik el a keletnémet kommunista utódpárttól, de a Zöldek is a potenciális koalíciós partnerek között szerepelnek.

A népszerűségi versenyben Scholz nem azért vezet, mert annyira ügyes, hanem mert a többiek gyengék. Laschet helyzete egyáltalán nem stabil sem a saját pártjában és a körülötte kitört botrányok sem segítik a helyzetét.

Az látszik, hogy a német történelemben először nem tud két párt többségbe kerülni, legalább hárompárti szövetségre van szükség. Merkel is látja, hogy a korábban nagyon erős CDU-CSU egyfajta középpárt szintjére süllyed, ezért szállt be ő is a kampányba.