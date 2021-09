Kifütyülik, úgy ígérget Marseille-ben Macron

Megosztás Tweet



Három nap: ennyit kell „túlélnie” Marseille-ben Emmanuelle Macronnak. A köztársasági elnököt megérkezésekor hangos füttykoncert és lemondását követelő skandálás fogadta. Franciaország második legnagyobb városában a lakosságot többek között a drogbandák térnyerése, a fiatal áldozatokat követelő utcai lövöldözések, a drogkereskedők hatalmaskodása vagy egy városrész önkéntes lezárása háborítja fel.

Nagy léptékű beruházási tervet ismertetett Macron csütörtökön Marseille-ben, háromnapos látogatásának második napján. A magyar olvasó számára ismerős retorikával „világváros”-nak nevezte a kikötővárost. Ígéretet tett Marseille korszerűsítésére és arra is, hogy további forrásokat biztosít a rendőrség és az iskolák számára. Macron kilátásba helyezte, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben is „új lépésekre” kerül sor.

Face à la consommation de drogue, nous ne lâcherons rien. Les résultats sont là et nous continuerons d'agir. pic.twitter.com/E82kcloOLu — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2021



Az államfőt látogatásának első percétől kezdve ellenséges fogadtatás kíséri: megérkezésekor füttykoncertet lehetett hallani, a tömeg azt skandálta: „Macron mondjon le!” Az államfőt a városban járva hatalmas transzparens fogadta, melyen ez állt: „Macron , kopj le! Melenchont elnöknek!”



A felirat a Macronnal szemben jövőre az államfői posztért induló Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali politikusra utalt, aki szintén ezekben a napokban tesz kapmányutat Marseille-ben. A két politikus találkozik is a 20minutes.fr szerint. Mélenchon kijelentette: szerinte Macron is kampányolni jött a kikötővárosba.

A köztársasági elnök ezúttal sem hagyta ki, hogy korábban ellentmondásos fogadtatásban részesülő szenvedélyének hódoljon: bizalmas közelségben szelfizett észak-afrikai származású fiatalemberekkel.

Kampányolni jött? (Fotó: MTI/EPA/AFP/Ludovic Marin)

A nem létező sorompó

Macront marseille-i útjára a kormány összesen hét minisztere kísérte el, közöttük Gérald Darmanin. A belügyminiszteri posztot betöltő politikus szerint az országra a Génération identitaire nevű, nemzeti érzelmű értelmiségiekből álló fiatalok csoportja jelenti a legnagyobb veszélyt. Ismert: Darmanin ezt az iszlamisták által elkövetett merényletsorozat idején hangoztatta, amikor lefejeztek egy tanárt a nyílt utcán.

Az államfő látogatása előtt néhány héttel, augusztus 19-én Marseille-ben a nyílt utcán lőttek rá géppisztollyal 14 éves fiatalokra, egyikük belehalt sebesüléseibe. A Valeurs Actuelles szerint egy 17 éves lány is meghalt, egy 8 éves fiú pedig fejsérüléssel élte túl a támadást, melynek egy drogelosztó hely közelében lettek áldozatai a vétlen fiatalok.

A köztársasági elnök meglehetősen feszült légkörben vizitál Marseille-ben. Az államfői és kormánydelegáció látogatása előestéjén a TMC televízió Quotiden című programjának újságírói ellátogattak az egyik olyan marseille-i városrészbe, amelyet a drogbandák tartanak ellenőrzés alatt. A negyed bejáratánál a bűnözők sorompót állítottak fel. Az újságíróknak, akik az erről készült videót Twitter-bejegyzésükben is közzétették, a bandatagok elmondták: rendőrök ide be nem jöhetnek, de még a lakossággal is megfizettetik a belépést.

"Vous voyez Macron ? Les Français lui obéissent. Bah ici c'est pareil : les gens qui veulent entrer dans le quartier, ils nous obéissent"

Cité des Flamants : ceux qui contrôlent les points de deal contrôlent aussi... les voitures qui peuvent y circuler 😶#Quotidien pic.twitter.com/sQ3EezshW9 — Quotidien (@Qofficiel) August 30, 2021

Darmanin mindezek ellenére makacsul állítja, hogy Franciaországban nem léteznek a rendőrség elől elzárt zónák.