A város szégyenfoltja lett: lebontják a házat, amelyben Al Capone élt

Al Capone kilenc hálószobás házát nemrég vásárolták meg, forintban kifejezve közel 3,2 milliárdért. Az új tulajdonosok rögtön jelezték, hogy lebontják a villát, és a helyére kétszintes, modern otthon építését tervezik nyolc hálószobával, nyolc fürdőszobával, jakuzzival, gyógyfürdővel és szaunával – olvasható az ABC News cikkében.

Todd Glazer, az egyik tulajdonos elmondta, az épület rossz állapotban van, az elmúlt időben az árvíz jelentős károkat okozott benne. Hozzátette, többek között ezért is döntöttek a lebontása mellett, mert meglátásuk szerint a ház szégyen Miami Beach számára.

Al Capone 1928-ban vásárolta meg a házat, ahol közel két évtizeden keresztül élvezte a luxust, és ahol 1947-ben szívroham következtében halt meg.

Sokan úgy gondolják, a gengszter ott tervezte meg társaival a híres Valentin-napi mészárlást is. Al Caponénak 1929-re egyetlen veszélyes riválisa, George Moran maradt Chicagóban, akinek a megölését február 14-re időzítették. Morant és hat emberét egy garázsba csalták, és rendőrruhában igazoltatásnak álcázva az akciót, arccal a fal felé állították őket, majd tüzet nyitottak. Capone szerencsétlenségére azonban Moran nem volt közöttük, elaludt, így elkésett a találkozóról, éppen a saroknál fordult be, amikor észlelte, mi történik.

