Bevándorláspárti „szeánsszal” indult az ősz Brüsszelben – így értékelte a fideszes Hidvéghi Balázs az Európai Parlament egyik bizottságának csütörtöki ülését. Újra előkerült az a nyugat-európai és főként baloldali körökben gyakran elhangzó javaslat, hogy ki kell építeni a legális bevándorlás lehetőségét, mert különben a munkaerőhiány tönkreteszi az európai gazdaságot – hangzott el az M1 Híradójában.



Az Open Arms civil szervezet videófelvételt készített arró, hogy a Földközi-tengeren éppen egy 19 fős bevándorlócsoportot vettek a fedélzetükre.

Pár nappal ezelőtt több mint 800 embert vittünk Lampedusára – mesélte az egyik mentési koordinátor nem foglalkozva azzal, hogy Lampedusán már most is kritikus a helyzet. A befogadótáborok túlzsúfoltak, a vezetés és a helyiek is változást szeretnének. Ennek ellenére szinte szünet nélkül kötnek ki itt a migránsokkal teli hajók.

Európa belsejében, a szárazföldön sem jobb a helyzet. A magyar határnál idén csaknem háromszorosára emelkedett a feltartóztatott migránsok száma. Folyamatosak az elfogások ráadásul Szerbiába már érkeznek olyan afgánok is, akik a tálib hatalomátvétel után indultak meg Európába.

Az érkezőknek már most is több mint fele afgánnak vallja magát

A magyar határnál már minden második illegális bevándorló afgán vagy legalábbis annak vallja magát – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hozzátette: ez a szám csak nő a jövőben, ez már most látszik.

A pakisztáni adatok szeint még egy héttel ezelőtt naponta háromezer ember jutott el Afganisztánból Pakisztánba, ez a szám most húszezerre emelkedett. Ezek az adatok bizonyítják, hogy fokozatosan emelkedik az illegális migránsok száma – mondta Bakondi György.

Bár a legtöbb tagállam vezetője a napokban arról beszélt, Európa nem bírna el még egy a 2015-höz hasonló migációs hullámot, ezért meg kell akadályozni, hogy tömegek induljanak el a kontinens felé. Brüsszelben az Európai Parlamentben csütörtökön mégis a régi téma volt terítéken. A LIBE bizottság többségében baloldali képviselői azt hangoztatták, hogy ki kell építeni a legális bevándorlás lehetőségét, mert különben a munkaerőhiány tönkreteszi az európai gazdaságot.

„Építenünk kell a munkaerő-alapú bevándorlásra. Az EU-ban a kulcságazatokban a munkavállalók átlagosan 13 százaléka bevándorló, de egyes területeken, például a takarítóknál vagy az idősgondozók esetében ez az arány még magasabb, eléri a munkavállalók egyharmadát” – fogalmazott Abir Al-Sahlani, a jelentéstevő svéd liberális képviselő.

A bevándorláspárti baloldal bevándorló kontinenst akar csinálni Európából

– így reagált az elhangzottakra közösségi oldalán a Fidesz EP-képviselője. Hidvéghi Balázs egy bevándorláspárti szeánsznak nevezte a tanácskozást, majd elmondta: néhány jobboldali képviselő ugyan felhívta a figyelmet arra, hogy több tagállamban most is 15 százalék felett van a munkanélküliség, ezért nem most kellene migránsok ezreit a kontinensre zúdítani, a bevándorláspárti baloldalt azonban nem lehetett kizökkenteni a mantrájából.

Az EP-képviselő leszögezte:a kormánypárt csakis a magyar családokban és a magyar dolgozók munkájában hisz és amíg a Fidesz–KDNP van kormányon, addig ez így is marad Magyarországon.

A címlapfotón: Mintegy 400, Európába igyekvő illegális bevándorló egy bárkán, a Földközi-tengeren, az olaszországi Lampedusa-sziget partjai előtt 2021.augusztus 28-án. A migránsokat később az olasz hatóságok hajói Lampedusára szállították (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Concetta Rizzo)