Sírjunk vagy nevessünk a NATO-csapatok afganisztáni bénázásain?

A héten az utolsó amerikai katona is elhagyta Afganisztánt. A kivonulás után érdemes felidézni, hogy miközben a NATO-csapatok tragikomédiába illő epizódokat produkáltak a kivonulás során, addig a magyar kontingens gyors és sikeres művelet során mentette ki a magyar állampolgárokat és a nekik segítő afgán civileket, köztük rengeteg gyermeket.

Az utolsó amerikai katonai repülőgépek is elhagyták Afganisztánt – jelentette be a washingtoni védelmi minisztérium sajtótájékoztatóján Frank McKenzie tábornok. Az Afganisztánt uraló tálibok történelmi pillanatként értékelték hétfőn, hogy az utolsó amerikai katona is elhagyta az országot, örömünnepet ültek.

A tábornok kiemelte: a katonák evakuálása befejeződött, de továbbra is segítenek elhagyni Afganisztánt azoknak az amerikai állampolgároknak, akik távozni akarnak, illetve afgánoknak, akik erre jogosultak.

Az amerikai haderő augusztus 14-én kezdte meg az evakuálást, és az azóta eltelt 18 nap alatt 79 ezer civilt mentett ki az országból a kabuli repülőtéren keresztül. Közülük hatezer amerikai állampolgár volt, 73 ezer pedig afgán civil és más országok állampolgára.

„A Magyar Honvédség történelmet írt”

A Magyar Honvédség kimenekítési akciójának sikere megkérdőjelezhetetlen, hiszen augusztus 19-én hajnalban indította útnak a magyar katonákat Afganisztánba, akik összesen 540 főt – magyar, osztrák, amerikai és afgán állampolgárokat – menekítettek ki Kabulból. Minden magyar katona épségben hazatért Afganisztánból. Ám nem minden országnak sikerült a magyarokéhoz hasonló kimenekítési akció.

A magyarok nagyszabású evakuálási műveletének részleteiről Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka tartott rendkívüli sajtótájékoztatót.

Benkő Tibor elmondta, hogy a Magyar Honvédség gépei 57 afgán családot, köztük 180 gyermeket hoztak Magyarországra. Az Afganisztánban töltött hét nap alatt a két repülőgéppel 14-szer tették meg az utat Afganisztán és Üzbegisztán között.

Az afganisztáni katonai mentőakció sikerét a magyar haderőfejlesztési program tette lehetővé – emelte ki Ruszin-Szendi Romulusz.

Ám nem minden országnak sikerült a magyarokéhoz hasonló kimenekítési akció:

Németország kimenekített 65 ezer doboz sört Afganisztánból

Teljesen világos, hogy Joe Biden elnökként és főparancsnokként hibás döntéseket hozott az amerikai kivonulással kapcsolatban, és több NATO-tagállam is elszámította magát – két héttel a tálib hatalomátvétel után már alig-alig lehet ezzel ellentétes véleményt olvasni szakértőktől. A német sajtó egy része a német mentőakciót is támadja, főként az előkészítését: egyes hírek szerint jobban megtervezték az afganisztáni táborokban feleslegessé vált német sör „kimenekítését”, mint a bajba került civilek mentését.

Landolt az utolsó Kabulból érkező repülőgép pénteken a wünsdorfi légibázison. Ezzel Németország is befejezte afganisztáni mentőakcióját.

De nem tudtak mindenkit evakuálni, a tálib robbantások miatt a német hadsereg kénytelen volt több segítőjét is hátrahagyni.

A bevetés közel két hétig tartott, nem volt azonban zökkenőmentes. Már az elején nehezen indult, az első műveletben ugyanis 145-ből csak hét embert tudtak kimenekíteni a németek. A Bild című lap értesülése szerint jóval több embert, köztük a német nagykövetség 57 dolgozóját és további 88 német állampolgárt kellett volna felvenni a légierő (Luftwaffe) szállítógépének fedélzetére.

A német sajtó már júniusban köszörülte a nyelvét a német kivonulási terveken.

Az akár 150 ember szállítására alkalmas Airbus A400M típusú gép azonban csak 30 percre szállhatott le az afgán fővárost elfoglaló tálibok elől menekülőktől zsúfolt repülőtérre, így „csak azokat tudtuk elvinni, akik éppen ott voltak” – mondta a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádiónak kedden Johann Wadephul kereszténydemokrata (CDU) parlamenti képviselő.

Június negyedikén a Die Presse, a Spiegel és a Bild is arról cikkezett, hogy a német hadvezetés megtervezte 65 ezer doboz sör hazaszállítását.

Egy ukrán kimenekítő repülőt is elfoglaltak a tálibok

Fegyveresek megkaparintották az egyik ukrán evakuációs repülőgépet Afganisztánban.

Jevhenyij Jenyin ukrán külügyminiszter-helyettes egy rádióműsorban azt mondta, hogy „a repülőgépünket (…) fegyveresek (…) gyakorlatilag ellopták, kedden ismeretlen utascsoporttal a fedélzetén elrepültek Iránba”.

A külügyi szóvivő később közölte, hogy gépeltérítés nem történt. Közlése szerint Jenyin azt akarta mondani, hogy a gép, amelyről Kijev előzetes megállapodást kötött, más embereket szállított. További részleteket az incidensről nem ismertetett.

Az állatokat sikerült kimenekíteni, gondozóikat azonban már nem

Biztonságosan elhagyta Kabult mintegy 200 mentett kutyával és macskával az a brit állampolgár, aki állatmenhelyet tartott fenn az afgán fővárosban. A menhely afgán segítőit azonban Kabulban hagyták.

Paul Farthing, a brit királyi haditengerészet egykori katonája szombaton magánúton bérelt charterjárattal hagyta el állataival a fedélzeten Kabult. A menhely állatainak kimenekítéséről szóló hírek megosztották Nagy-Britanniát, különböző kérdések merültek fel az emberi és állati életekkel kapcsolatos értékek kapcsán.

Ha Biden gondolkodik, elkerülhető lett volna a káosz Kabulban

Elkerülhető lett volna az afgán főváros környékén kialakult káosz, ha Joe Biden amerikai elnök elfogadta volna a tálibok ajánlatát, mely szerint az amerikai hadsereg ellenőrizze Kabult és a főváros repülőterét, Biden azonban hallani sem akart a vezérkari főnökének felajánlott alkuról.

A The Washington Post beszámolója szerint amikor a tálibok kezdték átvenni az irányítást Afganisztánban, magas rangú amerikai katonai vezetők Dohában találkoztak Abdul Ghani Baradarral, a tálib mozgalom politikai szárnyának vezetőjével, és a tálibok alkut ajánlottak. Ennek lényeges pontja volt, hogy az Egyesült Államok megtarthatja az ellenőrzést Kabul és a közeli repülőtér felett, amíg az amerikai csapatok ki nem vonulnak.

Joe Biden azonban – Frank McKenzie tábornok, az Afganisztánban állomásozó amerikai haderő parancsnokának tanácsa ellenére – kitartott eredeti döntése mellett, miszerint augusztus 31-ig az összes amerikai csapatot kivonja Afganisztánból.

McKenzie a dohai tárgyalás során azt mondta Baradarnak, hogy küldetése csak az amerikai állampolgárok, afgán szövetségeseik és néhány más, veszélyeztetett személy evakuálására terjed ki. Jelezte, hogy az amerikai hadseregnek ehhez szüksége van a repülőtérre – írta a The Washington Post. Két másik amerikai tiszt szerint megegyeztek abban, hogy augusztus 31-ig az Egyesült Államok kontrollja alatt marad a repülőtér, cserébe viszont a tálibok ellenőrizhetik Kabult.

Biden saját fedett ügynökeit buktatta le

A Fehér Ház hivatalos Twitter-oldalán közzétett fotó felfedte az ország idegen földön tartózkodó hírszerző ügynökeinek arcát és tartózkodási helyét.

A fotón Biden egyedül ül Camp David egyik konferenciatermében, előtte egy képernyő volt, amelyen Kamala Harris alelnök és más, a virtuális megbeszélésen részt vevő többi tisztviselő arca – köztük CIA-ügynökök – volt látható.

A képernyő alaposabb vizsgálata alapján felismerhetők a találkozón részt vevő CIA-tisztviselők és három férfi is egy dohai állomásról.

A brit nagykövetség dolgozói „hátrahagyták az afgán alkalmazottak adatait, hogy a tálibok megtalálják őket”

Afgán dolgozókat azonosító dokumentumokat találtak a volt brit nagykövetségen, Afganisztánban, s ez a tálibok megtorlásának kockázatát jelentheti.

Az iratokat, amelyeket meg kellett volna semmisíteni, hogy a megtorlás veszélyének kitett afgánokat ne lehessen felkutatni, az augusztus 15-én kiürített épületben hagyták, és most a tálibok lefoglalták.

A The Times riportere, aki elsőként számolt be a történtekről, leírta, hogy hét afgán állampolgárt azonosító iratokat talált, valamint olyan helyiek önéletrajzait, akik állásokra jelentkeztek.

Három családot, akiknek az adatait hátrahagyták, már kimentettek és biztonságba helyeztek – közölte később a brit külügyminisztérium.

Címlapfotó: Katonai repülőgép száll fel a kabuli nemzetközi repülőtérről (Fotó: MTI/EPA)