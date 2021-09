Megosztás Tweet



Oroszország jó viszonyt ápol azokkal az európai országokkal, amelyek kormányai a nemzeti érdeküket követik és igyekeznek kielégíteni a lakosságuk igényeit - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyetemének (MGIMO) szerdai tanévnyitóján.

"Ha egy országnak olyan kormánya van, amely a nemzeti érdekkel foglalkozik, olyan projektekkel, amelyek megfelelnek majd a lakosság igényeinek, a gazdaság igényeinek, a növekedésének, és olyan partnereket keres, akik a lehető leghatékonyabban tudják segíteni e problémák megoldását, akkor nekünk nincs semmi problémánk az adott közép- vagy kelet-európai országgal, vagy a világ bármely más országával fennálló viszonyban" - mondta.

"Magyarországot, Lengyelországot olyan országnak nevezik, amely nem engedelmeskedik az Európai Unió közös normáinak és elveinek, amely népszavazást tart, amely megkérdőjelezi az LMBT-jogokat" - hangoztatta.

"Magyarországon egy pontosan ugyanolyan törvényről tartottak népszavazást, mint amilyen az Oroszországi Föderációban van. Senkinek nem tilt meg semmit, egyszerűen csak adminisztratív felelősséget vezet be az LMBT-ideológia kiskorúaknak történő propagálása miatt" - tette hozzá.

Lavrov elmondta, Oroszország és Magyarország között szoros együttműködés van humanitárius kérdésekben. Rámutatott, hogy a felek kiállnak a keresztények védelmében, egyebek között a Közel-Keleten is.

"Egyébként Lengyelország sem szégyelli a múltját és a jelenét, más európai országokban azonban, amikor arról kezdünk beszélni, hogy fel kell emelni szavunkat a keresztények védelmében, azt mondják: +ez nem nagyon polkorrekt+" - mondta a miniszter.

Az orosz diplomácia vezetője elmondta, hogy Oroszországnak számos kelet-európai országgal vannak közös gazdasági projektjei, ám a Csehországgal való együttműködés ezen a téren megszűnt. "Csehországgal is volt sok tervünk, ám az elmúlt hónapokban Csehország úgy döntött, hogy oroszgyűlölő irányvonalat vesz fel, durván diszkriminatív döntéseket hozott, egyebek között azzal, hogy kizárta a Roszatomot az új atomerőművi blokk építésére kiírt pályázatból, és mindezt olyan kitalációkkal indokolta, amelyeket megint csak senki sem bizonyított" - mondta Lavrov.

"Már megszoktuk, hogy minden halálos bűnnel megvádolnak bennünket anélkül, hogy bármilyen bizonyítékot felmutatnának. És a releváns tényekre vonatkozó kéréseinket figyelmen kívül hagyják. Ez nagyon komolytalan álláspont, amely egyszerűen leleplezi a Nyugatnak azt a vonalát, hogy alaptalan ruszofóbia révén fokozza a feszültséget" - mondta a miniszter.

Megismételte, hogy Moszkva szerint a nyugati országoknak nincs joguk a "tanító pozíciójából" tárgyalni Oroszországgal, amely kizárólag egyenrangú kapcsolatok kiépítésére törekszik más államokkal. Mint mondta, Moszkva számára nem cél a konfrontáció, még kevésbé az elszigetelődés, ezért nyitott az interakcióra a nyugati országokkal, ha változtatnak a kioktató hozzáállásukon.

"Így senkivel sem lehet beszélni, Oroszországgal pedig a legkevésbé" - hangsúlyozta.

"Terveink alapja az, hogy országunk lakossága szilárdan támogatja az Oroszországi Föderáció szuverenitásának megerősítését, a környező országokkal való jószomszédsági politikáját és a jó kapcsolatok fejlesztését mindazokkal, aki erre becsületesen, egyenlő alapon kész" - tette hozzá Lavrov.

Kifejezte reményét, hogy Joe Biden amerikai elnök és Emmanuel Macron francia államfő tartani fogja magát ígéretéhez, s nem fog a demokrácia elterjesztésével kísérletezni más országokban. Óriási hibának nevezte, hogy a nyugati rendszert próbálták meg bevezetni Afganisztánban. Szólt arról is, hogy Oroszország és az Egyesült Államok újabb kapcsolatfelvételre készül a kiberbiztonság kérdésében.

Kitért a szeptember 17-19. között megtartandó orosz parlamenti választásokra is. Megjegyezte: azokon annak ellenére is rengeteg nemzetközi megfigyelő lesz, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a távolmaradás mellett döntött. Felhívta a figyelmet az állandó videomegfigyelésre is.

Végső soron, bár a megfigyelők fontosak, természetesen az orosz állampolgárokon múlik, hogy hogyan éljük az életünket, és hogy milyen összetételben fog a parlamentünk új törvényt alkotni" - nyilatkozott a tárcavezető.