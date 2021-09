Több tízezer afgánt fogadnának be a németek

Megosztás Tweet



Németország negyvenezer afgán befogadását tervezi. A szövetségi külügyminiszter, Heiko Maas négynapos látogatásra utazott az Afganisztánnal szomszédos országokba, hogy tárgyaljon a részletekről. Közben Berlinben már megkezdődött a befogadóközpontok kapacitásának növelése. A berlini parlament bejelentette, hogy egyelőre két épületben növelik a férőhelyek számát – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója elmondta: Németországban bejelentették, hogy negyvenezer afgán befogadását tervezik olyan korábban használt migránstáborokba, amelyeket a koronavírus-járvány vagy a 2015-ös nagy migránshullám idején nyitottak.

Heiko Maas az Afganisztán körüli országokban történő utazása során igyekszik elintézni, hogy szárazföldi útvonalon is érkezhessenek afgánok. A német sajtóban megjelent, hogy

Közép-Ázsia után Németországban található a legnagyobb afgán diaszpóra,

körülbelül 280 ezren lehetnek. Becslések szerint 21 ezren követtek el bűncselekményt, ebből 5-6 ezerre tehető az erőszakos bűncselekmények száma, gondolhatunk a würzburgi baltás gyilkosságra, amit szintén egy afgán származású migráns követett el.

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője úgy fogalmazott: az afgán összeomlás után az Iszlám Állam aktivizálta magát, ezért Németországban terrorfenyegetettség áll fenn. Ezt már a német alkotmányvédelmi hivatal részéről is megerősítették. Az Iszlám Állam területileg ugyan jóformán megszűnt, de tagjai az interneten egyre aktívabbak. Megindult a toborzás, új katonákat akarnak beszervezni, és Afganisztánban is vannak olyan radikálisok, akiknek a tálibok is „túl puhák”.

Afganisztán és az al-Kaida mindig is összefonódott, húsz évvel ezelőtt emiatt vonultak be a nyugati hatalmak az országba. Nem lehet kizárni azt, hogy vannak afgánok, akiket kifejezetten terrortámadás céljával küldtek Európába – tette hozzá a szakértő.

A kivándorlás tömeges volt Afganisztánból már 2015-ben is.

Rengeteg szexuális bűncselekmény köthető afgán elkövetőkhöz, de a rendőrség akkoriban eltussolta ezeket az ügyeket felsőbb utasításra.

Nem véletlen, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár már korábban kijelentette, hogy Ausztria nem fogad be afgánokat, mert egy rendkívül problémás népcsoportról van szó. Valószínűleg a német lakosság sem fog örülni annak, hogy újabb negyvenezer migráns érkezik az országukba.

A címlapfotó illusztráció.