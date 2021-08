Európa leigázásához is elegendő fegyvert zsákmányoltak a tálibok a menekülő amerikaiaktól – GRAFIKA

Szinte felfoghatatlan mennyiségű fegyver és hadi felszerelés került az iszlamisták kezére augusztusban, miután az afgán kormánycsapatok összeomlottak, az Egyesült Államok pedig Joe Biden hajthatatlansága miatt húsz év után elrendelte csapatai kivonását Afganisztánból.

A The Sunday Times összeállítása alapján a ZeroHedge hírportálon megjelent összesítő grafikon szerint, amely vasárnap óta A tálibok új arzenálja címmel futja köreit az interneten. Afganisztán új urai

Ezeket az amerikai hadsereg hagyta hátra, amelynek Biden parancsára 2021. augusztus 31-ig el kellett hagynia Afganisztánt.

A képre vagy ide kattintva nagyobb méretben is megnézheti az adatokat.

A tálibok kezére került kézifegyver- és gránátvető-arzenált jól érzékelteti, hogy Nagy-Britanniában – amely a világ 140 országának haderejét számos szempont alapján rangsoroló GlobalFirePower.com weboldal szerint a világ 8. legütőképesebb hadseregével rendelkezik – jelenleg 275 000 ember hadra fogható. A brit katonák mindegyike kaphatna tehát egy új gépkarabélyt és egy kézifegyvert (pisztolyt) az Afganisztánban hagyott készletekből.

Helikopterből összesen 109, míg rögzített szárnyú repülőgépből 65 darab maradt a hányatott sorsú közép-ázsiai országban; utóbbi szinte pontosan megegyezik a kanadai légierő vadász- és elfogógépeinek számával (62). Visszatérve a helikopterekhez: a feszült krími helyzet miatt jelenleg is készültségben lévő

A tálibok már be is indították és elkezdték használni az egyik amerikai harci helikoptert.

Richard Grenell republikánus képviselő, aki korábban az USA berlini nagykövete, majd a hírszerzés megbízott igazgatója volt Donald Trump elnöksége idején, Anthony Blinken külügyminisztert, valamint Biden biztonságpolitikai tanácsadóját, Jake Sullivant bírálta az előállt feszült helyzet miatt.

„Jake Sullivant és Anthony Blinkent több okból is ki kellene rúgni… Mindenkinek tudnia kell arról is, hogy a szolgálati kutyákat zárt ketrecekben hátrahagyták” – írta Grenell kedden a Twitter-oldalán.

. @JakeSullivan46 and @ABlinken should be fired for many reasons….they should also be known for abandoning service dogs in locked crates. pic.twitter.com/V17GXTOB2u

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 31, 2021