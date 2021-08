Rakétákkal lőtték a kabuli repülőteret

Megosztás Tweet



Ismeretlen támadók rakétákat lőttek ki Kabul repülőterére hétfőn, károkról vagy áldozatokról egyelőre nem tudni - jelentette a Tolo News helyi hírcsatorna.

A CNN amerikai hírtelevízió amerikai kormánytisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy legalább öt rakétát lőttek ki a légikikötőre. A közösségi médiában egy rakétátalálat miatt lángra kapott autó képei kezdtek terjedni hétfőn, de ennek eredetiségét hírügynökségek egyelőre nem tudták megerősíteni.

A kabuli repülőtér rendelkezik rakétaelhárító rendszerrel, amelyet pár héttel ezelőtt próbáltak ki.

Vasárnap Joe Biden amerikai elnök arról számolt be, hogy újabb terrortámadás várható az afganisztáni főváros repülőterén, ahol csütörtökön mintegy 200 halálos áldozatot követelő pokolgépes merénylet történt, amelyben 13 amerikai és két brit katona is meghalt. A támadásért az Egyesült Államok az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet teszi felelőssé.

kiemelt kép: illusztráció