Nevet a világsajtó az elhalasztott Forma-1-es belga futamon

A nemzetközi sajtó nagy része komédiának titulálta a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíjat, melyet a heves esőzés és a szél miatt elrendelt kétszeri újraindítás, valamint a biztonsági autó mögött megtett négy kör után Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyert meg. A Spa-Francorchamps-ban három és félórát várakozó nézők azonban valódi futamot nem láthattak.

Nagy-Britannia:

Daily Mail:

„Max Verstappen egy Forma-1-es nagydíj komédiáját nyerte meg Belgiumban – kétkörös felvonulást a biztonsági autó mögött. Az eső áztatta Spa-Francorchamps-ban jelen lévő közönség három és félórát várt a végeredményre, miközben a világ legjobban fizetett autóversenyzői a boxban ücsörögtek és azt várták, hogy jobbra fordul az idő”.

The Guardian:

„A Belga Nagydíj hivatalos versenyként kerül be a Forma-1 történelemkönyvébe, a díjakat pedig kiosztották, de kevés méltóság volt abban, ahogyan a mezőny szerepelt Spa-Francorchamps-ban ezen az esős vasárnap délutánon”.

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

„Spái komédia: így lehet megalázni a Forma-1-et. Az extrém körülmények között volt lehetőség úgy dönteni, hogy nem versenyeznek, ami a pilóták védelme szempontjából a logikus elhatározás volt”.

La Repubblica:

„A képzeletbeli nagydíjat - a Forma-1 legutóbbi komédiáját – nem futották le Spában, de világbajnoki pontokat így is osztottak”.

Corriere della Sera:

„A szellemnagydíj komédiája – Spában a pénz és a vihar diadalmaskodott”.

Franciaország:

L'Équipe:

„Egyesek kártyajátékkal, mások szundikálással, Cunoda Juki pedig étkezéssel töltötte az időt – mindenki úgy, ahogyan tudta, miközben kint változatlanul esett az eső. Michael Masi versenyigazgató végül 18.17 órára rendelte el az újraindítást, de ez is csak időpocsékolás volt”.

Spanyolország:

El Mundo:

„Ez egy szánalmas pantomim volt, amely a sportág történetének egyik legnagyobb szégyene. Nem lehet végeredményt hirdetni egy olyan versenyen, amelyet meg sem rendeztek. Ez sérti a Forma-1- történetét, a versenyzést és általánosságban a sport szellemét”.

Marca:

„Ez volt a nyerészkedők versenye, amely megmutatta, miről is szól jelenleg a Forma-1. A Belga Nagydíj egyesek számára ésszerű döntés következtében zajlott úgy, ahogyan, mások számára viszont ez csalódás. Mert ez a sportág még ma is abból él, hogy egykoron az emberek az életüket tették kockára, és gyakran veszítették is el a versenyzésért”.

As:

„A Forma-1 hajótörést szenvedett Spában. Azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy a versenyzők biztonsága a legfontosabb, a rossz látási viszonyok miatt pedig kevés volt a mozgástér. Az +expressz végeredmény+ viszont egy rossz üzenet, nagyon rossz”.

Mundo Deportivo:

„Verstappen megnyerte a meg sem rendezett futamot Spában. Ez egy pantomim-előadás volt, amelyet könnyedén el lehetett volna kerülni a verseny lemondásával, vagy hétfőre halasztásával”.

Ausztria:

Kronen Zeitung:

„Max Verstappen, a Red Bull versenyzője egy nagyon furcsa Belga Nagydíjat nyert meg vasárnap és a győzelemért járó világbajnoki pontok felét zsebelte be ezért! A verseny, amely valójában le sem zajlott, még mindig számos vitát vált ki. A rajtot több mint három órával halasztották, majd a tartós és heves esőzés miatt csupán két kört tett meg a mezőny a biztonsági autó mögött, hogy végeredményt lehessen hirdetni”.

Svájc:

Blick:

„Az idő telt, az eső tovább esett, a Belga Nagydíj pedig már régen botrányos volt, amikor a döntéshozók még mindig a futam biztonsági autó mögötti elindításával próbálkoztak. Minden a televíziós közvetítésből származó bevételekről szólt”.