Százezreket veszélyeztet a partot ért Ida hurrikán

Az Ida hurrikán helyi idő szerint a vasárnap kora reggel 4-es kategóriájú viharrá vált, és a Nemzeti Hurrikánközpont szerint gyorsan erősödött és a széllökések tartósan lérhetik a 240 km/óra sebességet –közli a CNN. Hasonló erősségű hurrikánra több mint 150 éve nem volt példa.

Vasárnap délutánra több mint 285 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Louisianában. A hurrikán miatt a Mexikói-öböl olajtermelésének több mint 95 százaléka is leállt – közölték a hatóságok.

Louisiana kormányzója, John Bel Edwards a CNN-nek elmondta, hogy a lehető legjobban felkészültek, de a hurrikán nagyon komoly próbatételt jelent majd.

Louisiana fővárosának Baton Rouge-nak a polgármestere arra figyelmeztetett, kiszámíthatatlan mit okozhat a hurrikán.

„Ez egy nagyon veszélyes hurrikán, életek lehetnek veszélyben. Mindenkit arra kérek, vonuljon biztonságos helyre vagy győződjön meg arról, hogy ha marad, valóban biztonságban lesz-e. Vegye ezt mindenki komolyan” – fogalmazott Sharon Weston Broome polgármester.

As meteorologists at the National Weather Service Slidell office, we can't bear to see this on satellite. We have hard times ahead, but we will all persevere. Take all messages we, public officials and broadcast media are saying SERIOUSLY. Stay tuned for more frequent updates. pic.twitter.com/3dPhxHrUwI

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 29, 2021