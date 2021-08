Rakétatámadás történt a kabuli repülőtér közelében

A robbantás a kabuli reptértől mintegy 5 kilométerre történt – számolt be a The Guardian brit napilap a Reuters hírügynökségre hivatkozva.

A környéken fekete füst gomolyog, a közösségi médiában terjedő beszámolók szerint. Sérültekről, áldozatokról még nem érkezett hír.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021