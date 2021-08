Kaotikus a helyzet Kabulban

Megosztás Tweet



Délután ismét robbanások hangját lehetett hallani Kabulban. Megint egymásnak ellentmondó hírek érkeznek arról, hogy hány robbanás történt, és mi okozhatta ezeket. Azt több helyről megerősítették, hogy az amerikaiak egy drón segítségével kilőttek egy merényletre készülő terroristát. Közben az utolsó fázisába érkezett a külföldi erők kivonása. A britek, a franciák és az olaszok is lezárták a mentőakciót, bár nem mindenkit tudtak kimenekíteni, akit akartak – hangzott el az M1 Híradójában.





Vasárnap délután újra robbanás rázta meg a kabuli nemzetközi repülőtér környékét, az óriási füstfelhő jelezte, hogy hatalmas mennyiségű robbanóanyag repült a levegőbe. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma nem sokkal később bejelentette - ők hajtottak végre légicsapást egy gépjármű ellen. A tálibok szóvivője jelezte, tudtak a csapásról, amely egy olyan terroristát ért, aki már a repülőtér felé tartott.

A repülőtér környékén már a tálibok ellenőriznek mindent. A környező utakon ellenőrzőpontokat állítottak fel, ahová az afgán hadseregtől zsákmányolt amerikai harci járművekkel vonultak fel. Az amerikaiak folyamatosan adják át nekik a teret, ahogy közeledik a végső kivonulás határideje.

Sokan maradtak a zárt kapukon kívül, úgy érzik az amerikaiak becsapták őket.

„Hülyét csináltak belőlünk, a nőkből, gyerekekből, öregekből. Azt ígérték, hogy kimentenek, most meg elmennek nélkülünk” – panaszkodott egy afgán asszony.

A reptéren keresztül hamarosan lezárul az út. Az utolsó brit gép is hazatért fedélzetén a brit nagykövettel, aki utolsóként hagyta el állomáshelyét. A brit légihíd parancsnoka szerint most nincs mit ünnepelni.

„Nemigen merném azt mondani, hogy sikeres volt a kivonulás Afganisztánból, míg az utolsó szövetséges katona el nem hagyja az országot. Amennyi embert lehetett, annyit kimentettünk, de előre láttuk, hogy kevesek leszünk a feladathoz” – mondta önkritikusan Sir Benjamin John Key ellentengernagy.

A mai adatok szerint száztizenhét ezer ember mentettünk ki, a legtöbbjük afgán. Összesen 5400 amerikai állampolgár van köztük. - jelezte a mentőakció nagyságát az amerikai hadsereg illetékese. Arra viszont nem tudott közelítő számot sem mondani, hogy hány embert hagytak hátra – emelte ki William Taylor vezérőrnagy

Azok akik az amerikaiaknak dolgoztak most a tálibok bosszújától félnek, az amerikai hírszerzés ugyanis átadott egy listát a táliboknak azoknak a nevével, akiket ki szerettek volna hozni Afganisztánból. Akik a listán vannak most attól tartanak, nem a szabad elvonulást jelenti számukra, hogy rákerültek a listára. Sokan Kabul diplomatanegyedében a Serena Hotel előtt gyülekeznek, itt ugyanis állítólag be lehet adni a kérelmet a menekültstátuszra.

Mások a pakisztáni határ felé vették az irányt, ahol hatalmas sorok torlódtak fel. Pakisztán azonban nem fogad olyan afgánokat, akiknek nincs érvényes útiokmányuk, így egyre többen táboroznak le a határ közelében is.

Franciaország és Nagy-Britannia most azt szeretné elérni, hogy Kabulban hozzanak létre egy biztonsági zónát. Ennek a tiszteletben tartásához kötnék a tálib kormány elismerését is.

„Két feltétellel tudjuk elismerni a tálib vezetést. Az egyik, hogy a tálibok tartják magukat a humanitárius elvárásokhoz, biztosítják hogy aki akarja, elhagyhassa az országot, illetve tiszteletben tartják az emberi jogokat. A másik, hogy elhatárolódnak a terrorszervezetektől” – jelentette ki a francia elnök Irakban, ahol éppen arról tárgyal, hogyan lehetne elkerülni a kabulihoz hasonló összeomlást, amikor onnan is kivonják az utolsó amerikai katonát.

Kérdéses viszont, hogy a tálibok mennyire tartják magukat bármilyen megegyezéshez. Az országnak ugyanis már szinte az egészét uralják. Az utolsó ellenálló körzetet, a Pandzsír-völgyet is körbezárták, és napokon belül elfoglalhatják.