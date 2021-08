Tizenhat évvel Katrina után Ida kopogtat New Orleansban

Négyes erősségű hurrikánként érheti el vasárnap az Egyesült Államok parjait az Ida nevű ciklon, napra pontosan 16 évvel azután, hogy New Orleansra lecsapott a Katrina hurrikán, amely legalább 1800 ember halálát okozta. A hurrikán skálán az 5-ös a legmagasabb fokozat, de a 4-es is brutális, hatalmas károkat tud okozni. Kuba egy részét már letarolta Ida – számolt be az M1 Világhíradója.