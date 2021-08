Maradt a terrorfenyegetés Kabulban

Száznál is több halottja lehet a csütörtöki kabuli terrortámadásoknak. Szakértők szerint újabb merényletekre kell számítani a repülőtéren. Több ország a robbantások miatt leállította az evakuálást, ám amelyek maradtak, azoknak is csak pár napjuk maradt a mentőakcióra. Nagy eséllyel nem tudnak majd mindenkit kimenekíteni, ezrek várják még, hogy elhagyhassák Afganisztánt. A veszély ellenére pénteken is sokan próbáltak feljutni valamelyik repülőre – hangzott el az M1 Híradójában.