Halottjai is vannak a kazah robbanóanyag-raktárban történt tűzvésznek

Kilencre nőtt a kazahsztáni robbanóanyag-raktárban csütörtök este történt tűzvész és robbanások halálos áldozatainak a száma, a hatóságok négy embert eltűntként tartanak nyilván – közölte pénteken a rendkívüli helyzetek minisztériuma.

Az eddigi hírek öt halottról szóltak. Az Interfax által idézett minisztériumi közlemény szerint a halottak között vannak a tárcához tartozó mentőszolgálat, a katonai járőrszolgálat és a katonai ügyészség alkalmazottjai.

Nyolcvannyolc ember szorult orvosi segítségre, 28-at kórházban ápolnak, hatuk állapota súlyos.

Előző nap este előbb tűz keletkezett a Zsambili terület az egyik körletének raktárában, ahol a többi között az utászalakulatok robbanószereit – több mint ötszáz tonna trotilt – tárolták, majd tucatnyi robbanás történt. Mintegy hétszáz négyzetkilométeren égett az épület. A robbanás következtében két kilométeres sugárban repültek szanaszét a repeszek.

A raktár egy főútvonal közelében van, amely a dél-kazahsztáni Taraz városát köti össze az ország legnagyobb városával, Almatival.

A lángok elfojtásához lánctalpas tűzoltóautókat vetettek be. A tűzoltók segítségére a helyi katasztrófavédelmi erők egységeit is bevonták. A hatóságok lezárták a forgalom elől a térségbe vezető főutat és vasútvonalat, és megkezdték az alig egy kilométerre lévő, 250 lakosú Kajnar település evakuálását. Kiürítették emellett Bazarbaj, Us-Bulak és Zsanaturmisz településeket is.

A katonai körletben szolgáló a hadköteleseket a megye más katonai egységeihez menekítették.

Nurlan Jermekbajev kazah védelmi miniszter pénteken bejelentette, hogy kész lemondani a történtek miatt, de a minisztérium szerint egyelőre a robbanások következményeinek felszámolása a fontos a számára.

