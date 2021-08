Robbanás történt a kabuli repülőtérnél: sebesült amerikai katonák

A robbanás a kabuli repülőtée egyik beléptető kapujánál történt. Amerikai tisztviselők szerint öngyilkos merénylet volt – közli a CNN.

A Fox News úgy tudja: legalább három amerikai katona megsebesült. Ezt az információt a hírtelevízió szerint amerikai tisztségviselők is megerősítették.

A kapuknál afgánok tömegei próbáltak bejutni a repülőtérre.

Biden elnököt tájékoztatták a kabuli repülőtéren történt robbanásról – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője.

A BBC hozzáfűzi: jelentések szerint lövések dördültek el a helyszínen. A robbanás az Abbay gate nevű bejáratánál történt, ahol az elmúlt napokban brit csapatok állomásoztak.

Ez egyike volt annak a három kapunak, amelyet a terrorfenyegetettségre vonatkozó figyelmeztetések nyomán zártak le.

🇦🇫🇬🇧⚡More Explosion #Photos appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. #Afghanistan #KabulAiport pic.twitter.com/G1Wx2arBi4

— BWF Military News (@MilitaryBWF) August 26, 2021