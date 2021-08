Megkongatták a vészharangot Bécsben

Meredeken csökkent az elmúlt időszakban a vakcinát kérők száma Ausztriában, pedig ott is folyamatosan gyorsul a járvány terjedése, naponta 800–900 embernél mutatják ki a vírust. Ősszel pedig tovább romolhat a helyzet, ezért is döntöttek úgy Bécsben, hogy szeptembertől csökkentik a tesztek érvényességi idejét és a város polgármestere újabb szigorításokat jelentett be – hangzott el az M1 Híradójában.