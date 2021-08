Küszöbön áll egy terrortámadás a kabuli repülőtéren

Közlése szerint rengeteg ember reménykedik még abban, hogy elhagyhatja Afganisztánt – és tartózkodik emiatt a kabuli repülőtér közelében –, annak ellenére, hogy azon a környéken kifejezetten nagy a veszélye annak, hogy rövid időn belül öngyilkos merényletet követnek el.

Hozzátette: részleteket nem árulhat el a fenyegetésről, de határozottan állította, hogy az amerikai és az ausztrál kormánynak is hiteles értesülései vannak arról, hogy „nagyon rövid időn belül nagyon súlyos” támadás következhet be a kabuli repülőtéren.

“We believe that there is a very imminent, highly lethal attack possible”

Armed Forces Minister James Heappey tells #BBCBreakfast

they are warning Britons in Afghanistan to stay away from Kabul airport amid terror attack warnings.

https://t.co/BDRPBS9Clh pic.twitter.com/74OCaLcbTo

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 26, 2021