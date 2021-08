Házfalhoz csapott az erős szél egy kite-szörföst, belehalt sérüléseibe

A férfit az erős szél felkapta, mintegy 122 méterre repítette, és egy Fort Lauderdale-i tengerparti ház második emeletének csapta – mondta a helyi tűzoltóság a szerdai balesetről.

A 61 éves amerikai férfi még el sem ért a vízhez, amikor a testére erősített ernyőbe belekapott a szél és felemelte – mondta a hatóság egyik vezetője.

Florida kite surfer, 61, dead after slamming into wall of beachside home https://t.co/KqpMbamKCT

— USA Today Sun🗨️ (@usatodaysun21) August 26, 2021