Az Iszlám Állam vállalta magára a kabuli terrortámadásokat, összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Csütörtök este újabb robbanás rázta meg Kabult csütörtök este, egy magas rangú amerikai katonai vezető pedig bejelentette, hogy az előző két merényletben tizenkét amerikai katona halt meg.

Kenneth McKenzie tábornok, az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (Centcom) vezetője megerősítette, hogy két öngyilkos merénylő követte el a csütörtök délutáni két merényletet, s mindketten az Iszlám Állam terrorszervezethez tartoznak.

Elmondta: az életüket vesztett katonák mellett további tizenöt katona megsebesült.

Csütörtök este az Iszlám Állam nevű terrorszervezet közleményben tudatta, hogy „harcosai" követték el a véres támadásokat.

