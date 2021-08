Hazaárulózás, tömegverekedés az örmény parlamentben - VIDEÓ

A kijelentést Hajk Szarkiszján, Nikol Pasinján miniszterelnök Polgári Szerződés (KP) nevű pártjának parlamenti képviselője tette a helyi televíziós csatornák által élőben közvetített parlamenti ülésen. Ezt követően az Örményország Szövetség (HD) nevű ellenzéki szövetség vezetője, Szejran Ohanján volt védelmi miniszter megdobta Szarkiszjánt egy vizespalackkal, majd verekedés tört ki a KP és a HD, valamint a Van becsületem nevű ellenzéki szövetség képviselői között.

Ezután Alen Szimonján parlamenti elnök az élő közvetítés megszakítására adott utasítást, majd szünetet hirdettek az ülésen.

The scenes from Armenia's parliament today, after the opposition began throwing water bottles at the podium. Government MPs happily joined in afterwards and taunted and mocked them in their own turn. What a disgrace as the country is supposed to be turning a new page. https://t.co/mLTtPo66d8

— Neil Hauer (@NeilPHauer) August 25, 2021