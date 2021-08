Az EU növeli az afgánoknak nyújtott humanitárius segélyt

Ursula von der Leyen a Twitteren közzétett üzenetében közölte, a humanitárius segítség a tagállamok eddigi támogatásán felül járul hozzá az afganisztáni emberek megsegítéséhez.

Közölte azt is, hogy a segítségnyújtás feltétele az emberi jogok és a nők jogainak tiszteletben tartása. Ez határozza meg, hogy mennyi pénz áramlik közvetlenül Afganisztánba vagy a szomszédos régiókba. A bejelentést megerősíti a világ hét vezető ipari hatalom – Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Kanada, valamint az Európai Unió – csoportjának (G7) a nap folyamán tervezett online tanácskozásán – tette hozzá.

At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.

This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2021