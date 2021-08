Putyin nem akar afgán szélsőségeseket Oroszországban

Megosztás Tweet



Nem szabad beengedni Oroszországba a menedékkérők álcája alatt érkező szélsőségeseket Afganisztánból - jelentette ki vasárnap Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egységes Oroszország kormánypárt képviselőivel tartott találkozóján, amelyen Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy a radikális iszlamista tálibok egyelőre tartják magukat ígéreteikhez.

„Nem akarjuk, hogy menedékkérők álcája alatt ismét megjelenjenek nálunk a szélsőségesek. Mindent megteszünk a többi között a nyugati partnereinkkel Afganisztán stabilitásáért. De nem szeretnénk, hogy bármiben is megismétlődhessen nálunk az, ami a 90-es években, illetve a 2000-es évek közepén volt. Akkor gyakorlatilag harccselekmények folytak a Kaukázus északi részén. Azok a szörnyűségek, amelyeket Afganisztánban látunk, náluk is megtörténtek nem is olyan régen. Mostanra nálunk minden nyugodt és stabil. Megvannak persze a jól ismert problémák, de mindez köszönő viszonyban sincs azzal, ami a korábban volt” – emelte ki Putyin.

Hangsúlyozta, hogy semmi szükség az iszlamistákra, és ezzel kapcsolatban felemlegette Szíriát. „Miért foglalkozunk Szíriával? Éppen azért, hogy az az ország ne váljon Afganisztánhoz hasonlóvá, és ne legyen a terrorizmus bölcsője” – szögezte le az orosz elnök. Putyin egyben kifogásolta a nyugati országok azon elképzeléseit, hogy menekülteket telepítsenek át az Afganisztánnal szomszédos közép-ázsiai országokba a vízumkérelmeik elbírálásának idejére.

„Mindez azt jelentené, hogy vízum nélkül mehetnek ezekbe az országokba, a mi szomszédainkhoz, miközben a Nyugat nem akarja őket befogadni vízumok nélkül? Miért kell ilyen megalázó módon megoldani a problémát?” – kérdezte Putyin.

Az Egyesült Államok titokban megbeszélést folytatott néhány térségbéli országgal a tálibok megtorlásától tartó, amerikai kormánynak dolgozó afgánok ideiglenes befogadásáról. Putyin elfogadhatatlannak tartja ezt, tekintettel arra, hogy országa vízummentes utazási rendről szóló megállapodásokat kötött ezekkel a közép-ázsiai államokkal.

Lavrov a rendezvényen kijelentette, hogy Afganisztán új urai egyelőre tartják magukat a nyilatkozataikban tett ígéreteikhez, amelyek a harccselekmények lezárásával, az amnesztiával, illetve a koalíciós alapon működő hatalmi szervek kiépítését szolgáló átfogó afgán-közi párbeszéddel kapcsolatosak. Mint mondta, szombaton megkezdődtek az egyeztetések Hamid Karzai volt afgán elnökkel és Abdulla Abdullával, a legfelsőbb megbékélési tanács vezetőjével, sőt értesülések vannak arról is, hogy egyeztetések folynak Pandzssir sorsáról, amelyet az ország tartományai közül egyedüliként nem foglaltak el a tálibok.

Lavrov hangsúlyozta, hogy a tálibok hatalomátvételének Oroszország közép-ázsiai szövetségesei biztonsága szempontjából van jelentősége. "Az ő biztonságuktól függenek azok a kockázatok, amelyek pótlólagosan felmerülhetnek az Oroszországi Föderáció területén” – tette hozzá a tárcavezető.