Pánik Washingtonban: bombával fenyegetőzött egy férfi a Capitoliumnál

A környező utcákat lezárták, miközben a rendőrség egy gyanúsítottal tárgyalt, aki fekete kisteherautóval – a rendőrségi közlemény szerint – „a Kongresszusi Könyvtár előtti járdára hajtott”. Thomas Manger, a capitoliumi rendőrség főkapitánya csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „a teherautó sofőrje a helyszínen intézkedő tisztnek azt mondta, hogy bomba van nála. A rendőrtiszt beszámolója szerint egy gyutacs volt a férfi kezében”.

Manger elmondása szerint azonnal kiürítették a közeli épületeket. Bár a képviselőház és a szenátus tagjai jelenleg a nyári szabadságukat töltik, a rendőrfőkapitány elmondta, hogy „a helyszín közelében lévő épületekben továbbra is dolgoznak emberek.”

Korábbi sajtótájékoztatóján a főkapitány úgy fogalmazott: „A tárgyalók keményen dolgoznak, hogy békés megoldást találjanak az esetre”.

Korábban az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Washington DC-ben található irodája a Twitteren közölte, hogy fővárosi egységük, a capitoliumi rendőrséggel és más partnereikkel közösen reagálnak a Kongresszusi Könyvtár közelében történt esetre.

A gyanúsítottról az incidens idején csak annyit árult el a rendőrség, hogy egy férfiról van szó, de nem hozta nyilvánosságra sem a kilétét, sem a feltételezett indítékát. „Nem sok mindent tudunk. Van egy lehetséges nevünk, a gyanúsított személyazonossága, de jelenleg nincs sok információnk róla” – fogalmazott Manger.

A férfit, akit végül helyi idő szerint 14 óra 30 perc körül vettek őrizetbe, miután a gyanúsított végül megadta magát a bűnüldöző szerveknek – több mint öt órával azután, hogy a rendőrség bejelentést kapott a gyanús járműről –, azóta azonosították. A neve Floyd Ray Roseberry és az észak-karolinai Grover lakosa – erősítették meg közeli források a Fox News-nak.

A szövetségi és helyi nyomozók már átkutatták az otthonát – számolt be róla az amerikai hírportál.

A hatóságoktól származó hírügynökségi információk szerint egyelőre nem erősítették meg, hogy találtak robbanóanyagot a helyszínen.

Manger a letartóztatást követően tartott újabb sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a tárgyalás során a rendőrök átadtak a gyanúsítottnak egy telefont, hogy kommunikálni tudjanak. A férfiról kiderült, hogy a közelmúltban elvesztette egy családtagját. A főkapitány tájékoztatása szerint kollégái folyamatosan tartották a kapcsolatot a férfi szeretteivel is.

A jármű sofőrje állítólag élő adásban jelentkezett a Facebookon, ennek egy részletét az egyik Twitter-felhasználó osztotta meg. A közösségi oldalon azóta eltávolították az élő közvetítést.

This appears to be the livestream of the man who is sitting in the pickup truck near the US Capitol https://t.co/sNKdRHRQSU pic.twitter.com/fywOoRkuWI

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 19, 2021