Több százan fertőződtek meg Barack Obama születésnapi bulija után

A brit Daily Mail – amelynek információit az amerikai lap átvette – hangsúlyozta: a helyi hatóságok szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy a fertőzések számának megugrása és a rendezvény között közvetlen összefüggés lenne.

„Jelen pillanatban nincs tudomásunk olyan esetről, amely kapcsolódna az Obama-partyhoz” – mondta a lapnak Maura Valley, Tisbury városának egészségügyi illetékese, hozzátéve, hogy ennek kiderítésére csak átfogó kontaktkutatással van lehetőség.

Barack Obama a hatvanadik születésnapját több száz emberrel ünnepelte a múlt hétvégén, az ünnepség csütörtöktől vasárnapig tartott. Az Obama-házaspár a bírálatokra reagálva bejelentette, hogy „visszafogják” az eredetileg 500 fősre tervezett születésnapi rendezvényt, amerikai sajtójelentések szerint azonban így is legalább 300 ember, köztük sok híresség volt jelen. A helyszínen készült felvételeken a vendégeken nem lehetett maszkot látni.

Egy név nélkül nyilatkozó helyi lakos viszont újságíróknak arról beszélt, hogy a látogatók több helyszínen és eseményen is jártak, nem csak Obama rendezvényén, miközben a szigeten is terjed a delta variáns.

"The haves are laughing at the have-nots as they continue to make these "Simon says" rules that everybody has to follow, absent any meaningful scientific dialogue or discussion." @realcandaceo responds to Obama's birthday party pic.twitter.com/FMzVIjAani

— Candace (@thecandaceshow) August 10, 2021