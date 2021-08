Gépfegyverrel lőtték le az oktatási miniszter arab főtanácsadóját Izraelben

A Karmiel melletti Rámá faluba, Iszmail otthonához kiérkező mentők csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az ismeretlen tettes háza közelében, az utcán lőtte le gépfegyverrel az ismert arab közszereplőt, aki korábban a jobboldali Likud pártban, majd Gideon Szaárral együtt távozva az Új Reményben politizált.

Az 50 éves politikust felesége és hat éves kisfia gyászolja. A rendőrség vizsgálatot indított a gyilkosság ügyében. 2021 eleje óta 74 embert gyilkoltak meg az arab kisebbség körében Izraelben.

„Az oktatási minisztérium családja osztozik a család súlyos bánatában és gyászában” – írták.

„Szahar Iszmailt, drága, testvérként szeretett barátomat és harcostársamat ma reggel meggyilkolták Rámában. Jószívű, az embereket és az országot szerető, becsületes és bátor vezető, igaz barát volt" – írta a Twitteren régi barátja, Gideon Szaár igazságügyi miniszter, a kormánykoalícióban részt vevő jobboldali Új Remény párt elnöke.

Education Minister's advisor shot dead in Israel's north: Sahar Ismail, 50, an advisor to Education Minister Yifat Shasha-Biton (New Hope) and close to Justice Minister Gideon Sa'ar, was shot dead in his car near his home in Rama in the lower… https://t.co/2cZtfrEyvh JPost pic.twitter.com/ZONMY5oXs6

— Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) August 15, 2021