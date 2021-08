Nagy erejű, 7,2-es földrengés Haitin: sok áldozat, rendkívüli állapot

Az országos polgári védelmi ügynökség helyi idő szerint délután 29 halálos áldozatról számolt be, az áldozatok között több a gyermek. A hatóságok attól tartanak, hogy a halottak száma jelentősen növekedni fog. A korábban elrendelt szökőár-riadót ugyanakkor nem sokkal később hatályon kívül helyezték. A földmozgás fészke 10 kilométer mélyen volt.

