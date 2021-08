Robbanás történt egy buszon

Szergej Szokolov, a kormányzó helyettese gyorsan kizárta egy terrorcselekmény lehetőségét.

A Ria Novosztyi orosz hírügynökség szerint nagyjából harmincan lehettek a járművön, amikor bekövetkezett az eddig ismeretlen eredetű robbanás.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szakértőket küldött a helyszínre, és biztonsági előírásoknak nem megfelelő szolgáltatásnyújtás és gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés gyanúja miatt indított bűnügyi eljárást.

Explosion at bus in Voronezh. Reportedly due to failure in fuel system. There are injured https://t.co/TwWo3gBblj #Russia pic.twitter.com/UCWlbI62i6

