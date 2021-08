Agyonlőtte az anyát és a kislányát majd menekülés közben tovább gyilkolt

Luke Pollard helyi parlameti képviselő Twitter oldalán közölte, hogy többeket kórházban kezelnek. Hozzátette, hogy a halottak között van egy gyerek is.

I’m utterly devastated that one of the people killed in the #keyham shooting was a child under ten years old.

Sharron Turner helyi lakos a The Times brit lapnak arról számolt be, hogy

Mint mondta, úgy értesült, hogy a férfinál félautomata fegyver volt. A The Times szerint a támadó a bűncselekmény helyszínéről a közelben lévő Linear parkon keresztül próbált elmenekülni, de útközben rálőtt több emberre.

Priti Patel belügyminiszter megrázónak nevezte a történteket, és részvétét nyilvánította az érintetteknek. Teljes körű segítséget ígért a helyi rendőrfőkapitánynak, és nyugalomra intett mindenkit felszólítva a lakosokat, hogy kövessék a rendvédelmi szervek utasításait, hagyják a mentőszolgálatot végeznie a dolgát.

A rendőrség korábbi közlése szerint

A kikötőváros érintett kerületét, Keyhamet lezárták, és felszólították a lakosságot, hogy lehetőleg kerülje ezt a városrészt.

A tett hátteréről egyelőre nincsenek információk.

„Az incidens nem köthető terrorizmushoz, és a gyanúsított sincs szökésben Plymouth városában” – közölte korábban Johnny Mercer, a helyi Konzervatív Párt egyik képviselője a Twitteren.

This is where we are now tonight: I’ve spoken to the police and they’ve confirmed multiple casualties and people still receiving treatment. Roads remain closed in the area in #keyham.

We should prepare ourselves for more grim news tomorrow. Please look out for one another. pic.twitter.com/TalAtREGJX

— Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021