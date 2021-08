Új aranyérmet kap a softbollozó, mert a polgármester beleharapott az előzőbe

Goto Miu otthonában, Nagojában ünnepélyes fogadás keretében mutatta be szerdán a medálját, amelyet Kavamura Takasi polgármester is a kezébe vett. A városvezető azonban nem érte be ennyivel, és a nagy nyilvánosság előtt, tréfából beleharapott az érembe.

A koronavírus-járvány újabb hullámától sújtott szigetországban heves reakciókat váltott ki a 72 éves Kavamura viselkedése. Ota Juki, Japán első vívó olimpiai bajnoka közölte, tiszteletlen és higiéniai okokból is felelőtlen volt a polgármester tette.

The mayor of Nagoya bit the gold medal of Miu Goto suddenly on TV a few days ago causing national protest. Because of the incident, Miu will get a replacement medal. pic.twitter.com/cybwa5ZKrQ

— PushDustIn (@PushDustIn) August 11, 2021