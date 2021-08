Tabutéma a rasszizmus a holland kluboknál

Megosztás Tweet



Minden ötödik hivatásos labdarúgó szerint a bőrszín és az etnikai háttér alapján kialakult előítéletek és sztereotípiák tabutémának számítanak a klubjaiknál – írta csütörtökön a Dutchnews holland hírportál a Mulier sportkutató intézet adataira hivatkozva.

A szervezet több mint ezer profi labdarúgót keresett meg Hollandiában, azonban közülük csak 118-an válaszoltak a feltett kérdésekre.

A felmérés szerint a válaszadók többsége úgy véli, hogy a rasszizmusról nem beszélnek eleget a sportklubokban.

Azt is jelezték, hogy több színes bőrű edzőre, menedzserre lenne szükség a futball világában, illetve a megkérdezettek majdnem fele szerint igen gyakori a diszkrimináció. A válaszadók negyede említette meg, hogy csapattársai viccelődtek vagy negatív megjegyzéseket tettek bőrszínére, származására vagy vallására vonatkozóan. Valamennyi játékos úgy véli, szigorúbb intézkedéseket kell hozni a rasszizmus ellen, többek között a szurkolókkal szemben is.

A Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) szóvivője a felméréssel kapcsolatban közölte, hogy az elmúlt 18 hónapban 20 diszkriminációellenes intézkedést vezettek be. A KNVN rasszizmus elleni stratégiát is kidolgozott egy 2019-es eset után, amikor is a játékvezető felfüggesztette a mérkőzést, mert Ahmad Mendes Moreira, az Excelsior támadója szerint a Den Bosch szurkolói rasszista rigmusokkal gyalázták gólja után. Ez volt az első alkalom, hogy Hollandiában profi mérkőzést szakítottak félbe rasszizmus miatt.