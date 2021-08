Helikopterrel ment fagylaltot venni, megbüntették

A Saskatchewan tartománybeli Tisdale lakóit meglepte, amikor július 31-én egy élénkpiros helikopter ereszkedett le a város egyetlen Dairy Queenje – fagylaltot és gyorsételt kínáló amerikai étteremlánc – melletti parkolóba, hatalmas por- és szemétfelhőt kavarva maga körül – olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.

Sokan eleinte azt hitték, hogy a tartomány légimentőinek színét viselő helikopter valamilyen vészhelyzet miatt érkezett a helyszínre.

A customer's unusual arrival at a Saskatchewan Dairy Queen has resulted in a criminal charge. https://t.co/8B68uNVQPA

— CTV Saskatoon (@ctvsaskatoon) August 12, 2021