Egyre agresszívebb módon terjesztik az LMBTQ-propagandát

Brüsszel írott és audiovizuális tartalmakkal népszerűsítené az LMBTQ-propagandát a gyerekeknek. Nyugat-Európában az LMBTQ-aktivisták bejárnak az iskolákba és óvodákba.

Brüsszel az elmúlt időszakban egyértelműen megtámadta a magyar gyermekvédelmi törvényt.

„A gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk!”

– indokolta Orbán Viktor miniszterelnök a népszavazás szükségességét. Kiemelte, Nyugat-Európában az LMBTQ-aktivisták bejárnak az óvodákba, az iskolákba, és a brüsszeli bürokraták Magyarországon is ezt akarják elérni.

Ezért nem is meglepő, hogy az LMBTQ-propaganda egyre gyakrabban célozza meg az iskolákat és az óvodákat. Azonban más csatornákat is előszeretettel használnak, többek között a tömegmédiát. Erre a liberális hullámra pedig felültek a nyugati multinacionális cégek is, amelyek egymást túllicitálva próbálnak érzékenyítő LMBTQ-tartalmakat közzétenni a televízióban és a közösségi oldalakon, reklámnak álcázva – olvasható az Origo.hu hírportálon.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke egy rádióinterjúban bírálta a gyermekvédelmi törvényt, kérdésre válaszolva azt mondta, támogatná, hogy transznemű emberek tartsanak felvilágosító órákat az óvodásoknak és az iskolásoknak – számolt be a Magyar Nemzet.

A magyar kormány azonban egyértelművé tette álláspontját a kérdéssel kapcsolatban:

„Sem a multinacionális cégeknek, sem pedig a Soros-hálózat által szponzorált LMBTQ-propagandistáknak nincs joguk eldönteni a szülők helyett, hogy a gyermekeik milyen körülmények között, mikor és hol kapjanak ilyen jellegű felvilágosítást.”

Nyugaton már teljesen megszokottá vált az LMBTQ megjelenése a médiában. A nemrég Magyarországon is bemutatott Dzsungeltúra című családi vígjátékban most először a Disney egy nyíltan meleg kiemelt főkaraktert is szerepeltet, ám a hollywoodi filmeket folyton felülvizsgáló baloldali LMBTQ-lobbiszervezet szerint nem egyértelmű az utalás, a fiatalabb nézők nem fogják mind érteni, hogy homoszexualitásról van szó.

Az Insider.com nemrég összeállított egy olyan adatbázist, amelynek segítségével nyomon lehet követni, hogy különböző csatornákon mely mesékben tűntek fel LMBTQ-karakterek. A gyermekeknek szánt LMBTQ-propagandában a Cartoon Network áll az élen 19 ilyen karakterrel, de a Disney Channelen is 9 látható, míg a Nickelodeon műsoraiban 7-en szerepelnek.

A mozgóképeken kívül egyre gyakrabban jelenik meg a gyerekeknek szánt könyvekben az említett LMBTQ-tartalom. A hamburgi székhelyű Migo kiadó a közelmúltban elfogadott magyar gyermekvédelmi törvényre reagálva lefordította és ingyenesen elérhetővé tette online egy kiskorúaknak szóló LMBTQ-propagandakönyvük néhány fejezetét.

A kiadvány szerint az ember a nemét maga választhatja.

