Szinte minden irányból migránsáradat fenyegeti Európát – kerítéssel védekeznének a balti államok

Több mint ötszáz kilométeres kerítést épít Litvánia a Fehéroroszországgal közös határán. A litván parlament éjszaka szavazta meg, hogy az ország így védekezik a drasztikusan megnőtt migráció ellen. Bővítik a katonák jogköreit is, hogy hatékonyabban védhessék a határt. Lettország már kedden rendkívüli helyzetet vezetett be a lett–fehérorosz határon a hirtelen megnőtt illegális bevándorlás miatt. Gyors reagálású különleges csoportokat állítottak fel, amelyek segítenek a határsértők megállításában. Magyarországon is egyre több embercsempészt tartóztatnak fel a rendőrök – hangzott el az M1 Híradójában.