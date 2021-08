E nélkül el sem tudjuk képzelni New York utcáit – így hódított a sárga taxi

New York arculatához már hozzátartoznak a sárga taxik. Történetük több mint százéves múltra tekint vissza, először 1897-ben jelentek meg New York utcáin. A Samuel’s Electric Carriage and Wagon Company ebben az évben, júliusban kezdte meg munkáját egy tucat elektromos taxival. Amikor a cég csődbe ment, újra megjelentek a lovas kocsik. Ezt követően 1907. augusztus 13-án jelentek meg az első taxiórás, sárga autók a városban.