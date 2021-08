„Nagylelkűségének áldozata lett” – egész Franciaország gyászolja a migráns által meggyilkolt papot

A franciaországi katolikus püspökök és hívek mérhetetlen szomorúságuknak és elborzadásuknak adtak hangot Olivier Maire atya, a montforti misszionáriusok tartományfőnöke meggyilkolása miatt. A francia pap holttestét a nyugati Vendée régióban található Saint-Laurent-Sur-Sevre-i otthonában találták meg.

Fr Olivier Maire was assassinated by the Rwandan refugee who is suspected of setting Nantes Cathedral on fire. pic.twitter.com/nGgtzVHD8K

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) August 9, 2021