Kommentelők hada állt ki a férfi mellett, aki kidobta a boltjában balhézó transznemű nőt

Kidobta boltjából transznemű vásárlóját a tulajdonos, ám ezúttal az emberek a tulajdonos pártján álltak.

A napokban kezdett el interneten terjedni az a videó, amelyen egy transznemű nő egy Star Wars-témájú boltban vitatkozik a tulajdonossal. Az esethez Rod Dreher ismertette a kontextust a The American Conservative-ben: a férfi kihelyezett egy táblát a boltjában, melyen az állt „a transznemű nők nem nők”. Ezt a táblát leszedte, mikor látta, hogy betért a boltjába egy transznemű nő, aki azonban társával együtt filmre vette az egészet, mint a videóban is elhangzik, azzal a céllal, hogy „megmutassa a világnak, milyen szörnyű ember” a bolt tulajdonosa – számolt be az esetről a Mandiner.

„Maga teljesen hibbant. Maga nem nő. Nem úgy néz ki, és nem is úgy viselkedik, mint egy nő”

– mondta a tulajdonos a boltjába betérő transznemű nőnek.

Végül közel tíz percig vitatkoztak, míg nem eljutottak odáig, hogy a „transzfóbnak” bélyegzett tulajdonos elküldte boltjából a transznemű nőt.

A videó alá kommentelők többsége ezúttal a tulajdonos mellé állt, az egyik legtöbb likeot kapott hozzászólásban azt írták: „Az öreg fickó csak azt mondta, amit a legtöbb ember a való világban, és nem a Twitteren gondol”.

Egy másik pedig így fogalmazott: „Ez az ember egy hős. Ez az ember az a legenda, akire szükségünk van, de akit biztosan nem érdemlünk meg. Az átlagemberek túlságosan félnek kimondani az igazságot erről az őrületről, de ha az ember elér egy bizonyos kort, akkor már nem bírja tovább.”

„Az elmúlt 40 évben apám azt mondta, hogy »az egész dolog bűzlik, és semmi jó nem fog kisülni belőle«, és én meg a testvéreim régebben nevettünk rajta, de ma már nem”

– írta egy kommentelő.

Címlapfotó: Youtube