Gépfegyverrel hadonászott egy nő San Francisco utcáin

Egy száguldozó Cadillacből kihajolva hadonászott a fegyverével egy nő San Francisco utcáin, július 11-én. A sokkoló mozudlatot egy illegális kaszkadőrmutatvány során hajtotta végre – közölte a Daily Mail.

Az esetet pénteken közölte a hatóság, mivel az autót most sikerült lefoglalni. Az elkövetőt eddig nem sikerült beazonosítania a rendőrségnek, de továbbra is nagy erőkkel keresik.

– mondta a Mail Online-nak Adam Lobsinger, a San Franciscó-i közszolgálati információs iroda munkatársa.

A hír azért kapott ekkora figyelmet, mert a városban az elmúlt évben közel kétszeresére nőtt a fegyveres bűncselekmények száma.

