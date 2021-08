Ókori gyorsétterem nyitotta meg kapuit a turisták előtt Pompejiben

A régészek decemberben jelentették be, hogy a Pompejiben folyó ásatásokon egy egész ókori gyorsétkezdét sikerült feltárni, amely páratlanul jó állapotban maradt fenn.

Massimo Osanna, a Pompeji Régészeti Park vezetője akkor elmondta, hogy miközben eddig az ásatásokon nyolcvan falatozó maradványai kerültek elő, először sikerült teljes egészében kiásni a várost egykor betemető vulkáni láva és hamu alól egy úgynevezett thermopoliumot, meleg ételeket kínáló étkezdét.

Az ókori gyorsétterem pultjának egy részére 2019-ben bukkantak rá a régészeti helyszínen. A kutatók azóta szakadatlanul dolgoztak a teljes étkezde feltárásán: sikerült kiszabadítani a pultot, amelynek tetején széles mélyedésekben tartották a meleg ételeket tároló edényeket, akárcsak egy mai gyorsétteremben, ahol a pultba süllyesztik a leveseskonténereket.

A pulton még mindig jól látható a sárga színű festék és egy kakas, valamint egy kacsa freskója. Ezek nemcsak dekorációként szolgáltak, hanem valószínűleg a menüt is reklámozták.

I'm finally done with my latest project: An isometric room style reconstruction of the so-called "Thermopolium of Regio V" recently uncovered at @pompeii_sites. This will be a thread about my reconstruction and the research behind it! pic.twitter.com/0aID9CANlz

— Alberto B. Foglia (@ab_foglia) July 31, 2021