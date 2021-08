Legalább százan buliztak Obama 60. születésnapján, miközben terjed a delta variáns

A Daily Mail által készített drónfelvételeken nagy sátrak, táncparkett és legalább száz fő leültetésére alkalmas hosszú asztalok láthatók Obama szőlőbirtokán, amely a kaliforniai Martha’s Vineyardon fekszik – számolt be a Fox News hírcsatorna honlapja.

Emellett több amerikai híresség is ott volt a buliban, köztük a zenész Jay-Z, John Legend és Eddie Vedder (Pearl Jam), valamint a modell Chrissy Teigen, az NBA-ben kosárlabdázó Dwyane Wade és Stephen Colbert televíziós műsorvezető. Két másik ismert televíziós személyiség, Conan O’Brien és David Letterman azonban lemondta a részvételt.

Számos kritika érte Johny Kerryt, az Obama-adminisztráció volt külügyminiszterét is, aki a Demokrata Pártban különösen népszerű zöld (környezetvédelmi) lobbi ellenére magánrepülőgépén érkezett New Yorkból az USA nyugati partján fekvő Martha's Vineyardra.

This is why we will not comply. https://t.co/9Ax3CJYs5B

— Cernovich (@Cernovich) August 7, 2021