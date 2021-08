Meccs közben kellett levetkőznie, mert nem hitték el, hogy nő

Megosztás Tweet



Mindenki szeme láttára szégyenítették meg a női labdarúgót.

A 25 éves hölgy a Malawi női válogatott kapitánya, a The Guardian lap pedig tavaly a világ 100 legjobb női labdarúgója közé sorolta. Tabitha Chawinga brit médiumnak elmondta, amikor még egy iskolai futballcsapatban játszott, arra kötelezték, hogy a meccs közepén vetkőzzön le a pályán és bizonyítsa be, hogy tényleg nő. Az ellenfél játékosai fizikai megjelenése és teljesítménye miatt nem akarták elhinni, hogy nem férfi. Az eset évekkel ezelőtt történt, azonban Tabitha most érezte úgy, hogy fel kell szólalnia az ügy kapcsán.

Sosem aláztak meg ennyire, sírtam szégyenemben. Ott akartam hagyni a meccset, de a csapattársaim lenyugtattak és végül a pályán maradtam

– mesélte a történteket Chawinga.

A nemzetközi futballista felszólítja Malawi labdarúgó-szövetségeit, hogy vezessenek be olyan óvintézkedéseket, amelyek megvédik a nőket a bántalmazástól a játék minden területén.

„Amikor levetkőztettek, fiatal voltam, és nem ismertem a jogaimat. De ha a jogokról beszélünk, azokat tiszteletben kell tartani. Bátorítom azokat a nőket, akik szenvedélyesek a futball iránt, hogy minden lehetséges, és másnak születni nem a világ vége” – mondta. Hozzátette: „Szeretném megkérni a kormányt és a sporttisztviselőket, hogy gondoskodjanak minden játékos jogainak védelméről. Így születtem, és tudom, hogy Isten teremtménye vagyok. Nem tudok változtatni a kinézetemen.”

Cosafa Women's Championship#MWLES Malawi 9 -0 Lesotho Captain Tabitha Chawinga has been named Player of the Match after netting 6 goals. https://t.co/HlAPv6CW9p pic.twitter.com/2ikBj0O6ai — 🆂🅴🅱︎🆄🆉🆄🅽🅰︎ (@Samzuze92) November 7, 2020

Ugyanez történt egy évvel később, amikor a lilongwei női labdarúgó csapatban, a DD Sunshine-ban játszott. A klub tulajdonosa, David Dube elmondta, hogy akkor panaszt nyújtottak be a Malawi Labdarúgó Szövetséghez, de nem kaptak választ.

Chawinga, aki 2014-ben csatlakozott a svéd Krokom/Dvärsätts IF klubhoz, mellyel ő az első malawi nő, aki európai futballcsapathoz szerződött. Most a kínai női szuperligában, a Wuhan Jianghan University FC-ben játszik és sorozatban másodszorra választották meg a liga legjobb játékosának.