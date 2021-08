Migráns bűnözői klánok nyúltak le állami támogatásokat Németországban

Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója elmondta: A koronatesztállomások egymást érik, gombamód szaporodnak Németországban, hiszen számos szolgáltatást csak negatív teszttel lehetett igénybe venni. Olyanról is hallani, hogy sztriptízbárt is tesztközponttá alakítottak.

Az ilyen tesztközpontokban csaltak óriási mértékben. Eredetileg újságírók jöttek rá a csalásra, most pedig már rendőrségi razziák is zajlanak. Van olyanra is példa, hogy egy központot 80-an kerestek fel, ehhez képest 1000 emberre vettek fel állami támogatást. Neukölln egykori vezetője is élesen kikelt a helyzet ellen és van olyan klánvezér, akit korábban kitoloncoltak, ma mégis újra Németországban van.

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője úgy fogalmazott: A libanoni polgárháború idején rengetegen érkeztek Németországba, és már akkoriban kezdtek kialakulni a különböző klánok, eleinte csak parkokban árultak drogot, esetleg cigarettát csempésztek. A politika akkor sem hallgatott a rendőrség jelzéseire, mondván, hogy az ilyen bűnözők majd beilleszkednek és megjavulnak.

Mára oda jutottak, hogy több ezer fős klánok léteznek, drogkereskedelemmel foglalkoznak és mintegy krákenként tartják fogva az országot. A tesztközpontokban meglátták az üzleti lehetőséget és éltek is vele, ugyanis nagyon könnyű volt több állami támogatást is lehívni.

A klánok tagjai között leginkább a migránsok és migrációs hátterű emberek találhatóak meg, és az újabban érkezett fekete migránsok azok, akiket „terepre küldenek” szórakozóhelyekre drogot árulni és így tovább. Ezért van az, hogy nem is akarnak sokan közülük elmenni dolgozni, mert ez egy nagyon könnyű pénzkereset.

Gyerekeket is alkalmaznak az efféle klánok, hiszen a gyerekeket nem lehet büntetni, elég annyit mondania, hogy a nála lévő drogot mástól kapta és el kell vinnie egy megadott címre.