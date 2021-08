Elkapta a koronavírust egy amerikai szenátor, de az oltásnak köszönhetően enyhék a tünetei

Megosztás Tweet



Lindsey Graham amerikai republikánus párti szenátornak pozitív lett a koronavírustesztje, de mivel már mindkét oltást megkapta, a betegség komoly tünetei nem mutatkoztak nála.

A szenátor hétfőn jelentette be, hogy annak ellenére, hogy be van oltva, a koronavírustesztje pozitív lett. Graham azt is elmondta, hogy a tünetei sokkal rosszabbak lennének, ha nem oltották volna be – írták a Fox News amerikai hírportál cikkében.

„Szombat este influenzaszerű tünetek jelentkeztek nálam, és ma reggel elmentem az orvoshoz. Jelenleg enyhe tüneteim vannak. Tíz napig karanténban leszek” – mondta Graham.

Majd hangsúlyozta, hogy nagyon örül, hogy beoltatta magát, mert az oltás nélkül biztos benne, hogy nem érezné magát ilyen jól, mint most.

Graham, akit decemberben oltottak be, régóta az oltás híve, és egy tavaszi látogatásakor a Charlestonban található Dél-karolinai Orvosi Egyetemen azt mondta, hogy „minél hamarabb beoltunk mindenkit, annál hamarabb visszatérhetünk a normális kerékvágásba”.

Az egészségügyi szakértők továbbra is azt mondják, hogy a vakcinák erős védelmet nyújtanak a súlyos betegségekkel szemben. Az eset kapcsán ismét arra hívták fel a figyelmet, hogy aki még nem oltatta be magát, hordjon maszkot, és minél előbb oltassa be magát.

Az Egyesült Államokban a kórházi kezelések és a halálesetek szinte mindegyikét azok teszik ki, akiket nem oltottak be.

Az egészségügyi tisztviselők korábban azt mondták, hogy az oltott emberek valószínűleg nem terjesztik a vírust. A most terjedő delta változat esetében azonban hangsúlyozták, a fertőzött emberek elegendő vírust hordozhatnak az orrukban és a torkukban, hogy továbbadhassák másoknak.