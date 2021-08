Biden elnök lemondásra szólította fel a szexuális zaklatással vádolt New York-i demokrata kormányzót

Joe Biden amerikai elnök márciusban tett kijelentését megerősítve ismét lemondásra szólította Andrew Cuomo New York-i kormányzót, miután egy független vizsgálat során megállapítást nyert, hogy legalább 11 nőt zaklatott szexuálisan, köztük jelenlegi és volt kollégáit. New York állam főügyésze kedden bejelentette, hogy hónapok óta tartó vizsgálataik igazolták a politikus elleni vádakat.

Joon Kim (középen) nyomozó társa, Anne Clark és Letitia James (balra) mellett állva beszél egy sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették az Andrew Cuomo kormányzó ellen folytatott vizsgálat eredményét 2021. augusztus 3-án. A nyomozás megállapította, hogy New York-i kormányzó szexuálisan zaklatott több nő munkatársát. (Fotó: EPA/Justin Lane)

Joe Biden elnök újságírók kérésére kommentálta annak a független vizsgálatnak az eredményét, amelyet Letitia James New York-i főügyész rendelt el, és amelynek részleteit kedden ismertették.

Az amerikai elnök válaszában kifejtette: kitart márciusban tett kijelentése mellett, azaz szerinte

A Fox News értesülései szerint Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke szintén lemondásra szólította fel Cuomót, helyi idő szerint kedden.

Letitia James főügyész az általa vezetett független vizsgálat részleteit ismertetve közölte: a kormányzó több nőt is szexuálisan zaklatott, köztük olyanokat, akik a politikus irodájában dolgoztak. A vizsgálat azt is megállapította, hogy Andrew Cuomo és támogatói bosszút álltak az egyik korábbi alkalmazotton, aki vádakkal állt elő. „A kormányzó és csapata lépéseket tett annak érdekében, hogy megtoroljanak legalább egy volt alkalmazottat, amiért elmondta történetét. A független vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy Andrew Cuomo kormányzó szexuálisan zaklatott több nőt, és ezzel megsértette a szövetségi és a tagállami törvényeket egyaránt” – fogalmazott a főügyész.

Hozzátette: a zaklatási vádak mellett Cuomót felelősség terheli az „ellenséges és mérgező munkahelyi légkörért” is.

