Rendőröket vernek és gyújtogatnak a tüntetők Párizsban – videó

Újabb tüntetések voltak szombat este Franciaországban a közeljövőben bevezetendő Covid-igazolás ellen, országszerte összesen több mint 200 ezren vonultak fel az AP hírügynökség becslése szerint. Párizsban ismét erőszakossá fajult a demonstráció, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel.



Az újabb erőszakra számítva, a rendőrség háromezer emberét vetette be szombaton a főváros utcáin. A tüntetők számát Párizsban több mint 14 ezerre becsülte az AP. Többségük békés volt, de több helyen is történtek összecsapások, gyújtogatások. A hatóságok arról számoltak be, hogy három rendőr megsebesült.

Ez már a harmadik egymást követő szombat tüntetésekkel az igazolvány ellen.

Az elmúlt két szombaton is voltak összetűzések a rendőrökkel.

A francia parlament által a közelmúltban elfogadott törvény értelmében augusztus 9-től a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy a 48 óránál nem régebbi negatív teszt) kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon, a kórházakban, a vásárokban.

Jóllehet az egészségügyi és a szociális dolgozók, valamint a tűzoltók oltási kötelezettségéről konszenzus alakult ki a társadalomban, a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentum használatának kiterjesztése és a kiróható súlyos büntetések heves vitát váltottak ki.

Felmérések szerint a társadalom nagyobb része az igazolvány és a súlyos büntetések intézményét is támogatja, de a nem elhanyagolható kisebbség hevesen ellenzi.

Címlapfotó: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON