Ez már a strandon is sok: extrém hőhullám sújtja Görögországot

A napok óta tartó forróság után jövő héten az előrejelzések szerint 46 Celsius-fok lehet a napi csúcshőmérséklet Görögország több pontján. Rodosz szigetén kedden 44 fok lehet.

Az éjszaka sem hoz enyhülést, a legalacsonyabb napi hőmérséklet – elsősorban az alacsonyabban fekvő, tengerparti területeken – 30 Celsius-fok fölött marad.

Greece temporarily closed the Acropolis and warned against nonessential work due to a "dangerous" heat wave, expected to hit 111°F.

There were at least 40 fires in the last 24 hrs. Scientists say Athens is on track to warm by 2.5°C by 2050: "Climate change is here." pic.twitter.com/RcT7w7q7Lj

