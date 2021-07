Zavargások törhetnek ki Belgiumban egy rendőri intézkedés után

A 26 éves, Schaarbeekből származó Mounir csütörtök délután a kórházban halt meg egy rendőrségi közbelépés után. A hírről az RTL számolt be, amit a brüsszeli ügyészség is megerősített. Vizsgálatot indítottak a letartóztatás és a haláleset pontos körülményeinek feltárására. A húszas éveiben járó férfi húga az RTL-nek elmondta, testvére több sérülést is szenvedett, amelyek szerinte csakis rendőri erőszakból származhatnak. „A rendőrség baklövései nem értek véget” – tette hozzá.